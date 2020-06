Verfolgungsjagd bei Tempo 50 in Essen : Nackt am Steuer im Fahrschulwagen

Essen Schlangenlinien und abrupte Bremsmanöver – als ein Passant in Essen den Fahrer eines Fahrschulautos aus Frankfurt am Main ansprechen will, sieht er, dass die Insassen nichts anhaben.

Die Polizei hat in Essen zwei Nackte in einem Fahrschulauto erwischt. Wie ein Sprecher am Dienstag erklärte, war das Fahrzeug aus Frankfurt am Main in der Nacht einem Zeugen aufgefallen, weil der Fahrer in Schlangenlinien unterwegs war und abrupt abstoppte. Als der Zeuge den 35-Jährigen am Steuer ansprechen wollte, bemerkte er, dass sowohl der Mann als auch dessen 25 Jahre alte Beifahrerin nackt waren. Der Zeuge rief die Polizei.