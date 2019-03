Großeinsatz in Essen : Polizei stoppt Clan-Mitglieder wegen Raserei in Innenstadt

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiautos (Symbolbild). Foto: dap/dpa

Essen Die Polizei in Essen hat am Donnerstagabend eine Gesellschaft gestoppt. Die Gruppe aus dem Clan-Milieu war mit überhöhter Geschwindigkeit in der Innenstadt unterwegs. Zwei Autos wurden beschlagnahmt.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei Essen am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Bottroper Straße nahe der Innenstadt.

Die Polizei wurde alarmiert, weil eine größere Gesellschaft mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war. Die Beamten stellten zwei der Fahrzeuge sicher. Zudem seien mehrere Personalien festgestellt worden.

Laut Polizei gibt es bei den Beteiligten einen Bezug zur Clan-Szene. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge handelt es sich um eine libanesische Hochzeitsgesellschaft.

(mba)