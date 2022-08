Fälle aus Essen bei „Aktenzeichen XY“ : Neunjährige Mädchen waren die Opfer – Polizei stellt Cold Cases vor

Die Essener Polizei ist bei Aktenzeichen XY im ZDF zu Gast und stellt zwei „Cold Cases“ vor (Archivbild). Foto: dpa/Sina Schuldt

Essen Die Essener Kriminalpolizei stellt am Mittwoch bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF zwei sogenannte „Cold Cases“ vor. Beide Fälle passierten in den 1990er Jahren, Opfer waren zwei neunjährige Mädchen. Eindeutige Spuren zu dem Täter gibt es noch immer nicht.

Der erste Fall, den die Essener Beamten in der Sendung am Mittwoch, 3. August, vorstellen, ereignete sich im Februar 1992 in Essen-Altenessen. Am 6. Februar 1992 ging die 9-Jährige Stefanie M. auf den Geburtstag ihres Cousins, der 30 Minuten zu Fuß entfernt wohnte. Am Nachmittag, gegen 17.20 Uhr, machte sie sich mit zwei weiteren Kindern auf den Weg nach Hause. Die Kinder trennten sich, um den Heimweg in verschiedene Richtungen fortzusetzen. In der Nähe von Stefanies Wohnhaus wurde sie von einem Mann in einen weißen Kastenwagen gelockt. Obwohl Stefanie protestierte, fuhr der Unbekannte mit ihr davon.

Zehn Stunden später wurde sie circa 30 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt an einer Landstraße in Düsseldorf-Kaiserswerth von einer Frau gefunden. Stefanie wurde von dieser in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo lebensgefährliche Verletzungen und sexueller Missbrauch festgestellt wurden. Der mutmaßliche Täter hatte das bewusstlose und verletzte Mädchen nach ersten Erkenntnissen am Straßenrand abgelegt.

Eineinhalb Jahre später wurde erneut ein 9-jähriges Mädchen vermisst, nachdem sie sich in der Fußgängerzone in Essen-Altenessen aufhielt. Die neun Jahre alte Marijana Krajina lebte mit ihrer Mutter und ihren vier Geschwistern in Kroatien. Ihr Vater verdiente sein Geld als Straßenbauarbeiter in Deutschland. In den Sommerferien 1993 besuchten Marijana mit der Mutter ihren Vater.

An einem Nachmittag, drei Wochen vor ihrem Verschwinden, spielte die 9-Jährige mit ihrem Freund Frisbee auf dem Altenessener Markt. Dort trafen sie vermutlich das erste Mal auf den späteren Täter. Ermittlungen ergaben, dass sich der unbekannte Mann mit den Kindern verabreden wollte. Zu einem Treffen kam es nicht.

Am frühen Abend des 31. August 1993 verließ Marijana die Wohnung ihres Vaters mit der Absicht, ihre Mutter zu treffen. Zu diesem Treffen kam es nie, Marijana kam am selben Abend und den darauffolgenden Tagen nicht mehr nach Hause. Drei Tage später, am 3. September 1993, wurde die Leiche der 9-Jährigen von einem Pärchen auf einem Bundesstraßen-Parkplatz zwischen Bremen und Hamburg gefunden. Die Obduktion ergab Zeichen eines schweren sexuellen Missbrauchs.

Mit dem Auftritt bei „Aktenzeichen XY“ hofft die Polizei erneut, Hinweise zu dem Täter zu erlangen und stellt die beiden Fälle um 20.15 Uhr im ZDF genauer vor. Hinweise nimmt die Mordkommission der Polizei Essen unter 0201-8290 entgegen.

(toc)