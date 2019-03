Tödlicher Unfall und mutmaßliches Rennen: Polizei Essen prüft Zusammenhang nach Vorfällen mit Luxus-Sportwagen

Essen Ein tödlicher Unfall auf der A52 und ein mutmaßliches illegales Autorennen: Beteiligt an diesen Vorfällen in Essen waren ein McLaren, ein Lamborghini und ein Ferrari. Nun ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Zusammenhangs.

Am Mittwochabend war eine 18-Jährige bei einem Unfall auf der A52 bei Essen getötet worden. Sie war Beifahrerin in einem McLaren, der aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen war. Das 570-PS-Auto durchbrach die Leitplanke und stürzte einen Abhang hinunter. Der 23-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen ihn eingeleitet. Das Auto-Wrack wird derzeit von einem Gutachter untersucht.

Nach Polizeiangaben habe es bereits in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden über Autolärm in Essen gegeben, speziell an der Rüttenscheider Straße. „Dort gibt es viel Gastronomie, wo viele gut betuchte Menschen hingehen“, erläutert Wickhorst. Die Fahrer seien zum Großteil junge Migranten, die versuchten, in zumeist geliehenen BMW und Mercedes aufzufallen. Diese Problematik hat die Essener Polizei nach eigenen Angaben durch verstärkte Kontrollen mittlerweile im Griff.