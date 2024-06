Unfall in Essen Polizei nimmt Störer bei Aufnahme eines schweren Unfalls in Gewahrsam

Während der Aufnahme eines Verkehrsunfalls mit einem schwer verletzten Kind ist am Samstag in Essen ein 33-Jähriger wegen Störung der Rettungs- und Polizeikräfte in Gewahrsam genommen worden. Der Mann gehörte laut einer Polizeimeldung zu einer Gruppe von Menschen, die sich nach der Kollision eines Quads mit einem Ampelmast am Unfallort einfanden und in der Folge störten. Der 21-Jahre alte Quadfahrer hatte offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und wurde wie sein 19 Jahre alter Sozius leicht verletzt. Ein 8-jähriges Mädchen, das zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Gehweg war, erlitt den Angaben zufolge durch umherfliegende Teile schwere Verletzungen.