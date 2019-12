Rettungsmaßnahmen erschwert : Polizei erteilt 20 Gaffern Platzverweise nach Unfall in Essen

Essen Weil sie die Rettungsmaßnahmen nach einem Unfall mit erschwerten, musste die Polizei 20 Platzverweise aussprechen. Eine 40-jährige Frau und ihre Tochter waren bei dem Unfall schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 21.20 Uhr in Essen-Altendorf. Ein 64-jähriger Mann war mit seinem Auto auf der Altendorfer Straße in Richtung Borbeck unterwegs, als er in Höhe Holdenweg mit der 40-jährigen Frau und dem 8-jährigen Mädchen zusammenstieß. Frau und Kind wurden bei dem Unfall schwer verletzt, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.