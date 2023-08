Acht Verletzte in Essen Paar will sich trennen – Großfamilien prügeln aufeinander ein

Am Mittwochabend gegen 22 Uhr meldeten mehrere Anwohner über den Notruf der Polizei eine gewalttätige Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus und auf dem Gehweg der Hattingstraße in Essen-Kray. Die Zeugen beschrieben, dass über zehn Personen zum Teil mit Gegenständen aufeinander eingeschlagen und Gegenstände aus dem Obergeschoss geworfen haben sollen.