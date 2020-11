Mordkommission ermittelt in Essen : Oberarzt soll zwei Patienten todbringende Medikamente gegeben haben

Essen Ein 44 Jahre alter Oberarzt der Essener Uniklinik soll zwei schwerstkranken Männern in deren letzter Lebensphase vorsätzlich Medikamente verabreicht hat. Diese führten zu deren sofortigem Tod.

Die Polizei wirft dem Oberarzt Totschlag vor. Der 44-Jährige kam in Haft. Eine Mordkommission ermittelt. Der Beschuldigte habe nur zu einem Fall Angaben gemacht, teilte die Polizei Essen am Freitag mit. Er habe angegeben, dass er das weitere Leiden des Patienten und seiner Angehörigen habe beenden wollen.

Die beiden Männer im Alter von 47 und 50 Jahren waren laut Polizei Patienten auf der Station des Oberarztes. Sie hätten sich in einem sehr kritischen gesundheitlichen Zustand befunden. Der eine starb am 13. November, der andere am 17. November. Der Arzt wurde am 18. November festgenommen. Einen Tag später ordnete ein Richter Untersuchungshaft an.