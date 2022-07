Steigende Corona-Infektionszahlen : NRW-Familienministerin Paul will Kitas offen halten

Essen Auch im Falle steigender Infektionszahlen im Herbst will NRW-Familienministerin Josefine Paul die Kitas nicht schließen. Dafür sei ein enger Austausch mit Kita-Trägern und Eltern geplant.

Die neue nordrhein-westfälische Familienministerin Josefine Paul (Grüne) will Kitas auch im Fall stark steigender Corona-Infektionszahlen im Herbst unbedingt offen halten. „Kinder, Jugendliche und Familien müssen jetzt im Mittelpunkt stehen“, sagte Paul der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“. „Wir gehen daher vorausschauend in die nächsten Monate, zusammen mit dem Gesundheits- und Schulministerium. Schließungen von Kitas können nur Ultima Ratio sein. Wir streben an, dass das nicht passiert.“

Nach „zweieinhalb belastenden Jahren“ in der Corona-Pandemie bereite die Landesregierung die Kitas sorgfältig auf die kalte Jahreszeit vor, so Paul weiter. Die Alltagshilfskräfte seien in den Einrichtungen, auch die Finanzierung für genügend Tests sei gesichert. „Wir treten jetzt in engen Austausch mit den Kita-Trägern und Eltern, um gemeinsam über notwendige Schritte zu entscheiden“, versprach die Grünen-Politikerin in der „WAZ“.