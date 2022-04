Auto-Manöver in Essen : Nach tödlichem Unfall - Parkhaus-Besitzer räumt Mängel ein

Essen Der Betreiber des Essener Parkhauses, das Ostersonntag Schauplatz eines Auto-Absturzes mit tödlichem Ausgang war, ist nach Angaben des Besitzers über Missstände und Mängel informiert gewesen.

Ein 19-jähriger Essener ohne Führerschein und ein 16-jähriger Herner hatten am Ostersonntagabend auf der ersten Ebene eines Parkhauses in Essen-Borbeck aus noch ungeklärter Ursache mit einem Auto eine Abgrenzung durchbrochen. Sie stürzten in dem Fahrzeug mehr als 15 Meter in die Tiefe und kamen dabei zu Tode.