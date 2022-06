Die Ermittlungen dauern an : 29-Jähriger nach Messerstecherei in Essen außer Lebensgefahr

Update Essen Mit stark blutender Wunde ist ein 29-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag vor dem ehemaligen Marienhospital gefunden worden. Er musste sofort notoperiert werden. Die Polizei kann ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen und hat eine Mordkommission eingerichtet.

Der 29-jährige Mann, der am frühen Donnerstagmorgen nach einer Messerstecherei in Essen schwere Bauchverletzungen erlitten hat, ist außer Lebensgefahr. Gegen seinen mutmaßlichen Kontrahenten, einen 22 Jahre alten Mann, werde weiter ermittelt. Er sei aber aus dem Gewahrsam entlassen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach ersten Ermittlungsergebnissen seien die beiden Männer in Streit geraten und hätten „mit Hieb- und Stichwaffen“ aufeinander eingestochen. Dabei habe auch der Jüngere leichte Verletzungen erlitten.