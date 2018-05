Essen: Nach Fahrt ins Bordells - Polizei vernimmt 24-jährigen Unfallfahrer

Ein Mann ist am Dienstag in ein Bordell gerast. Foto: dpa/---

Essen Ein 24-Jähriger ist am Dienstagmittag mit seinem Wagen in den Vorbau eines Bordells gekracht. Dabei verletzte er eine 67-jährige Angestellte. Sie liegt nun im Krankenhaus. Der Unfallfahrer wird vernommen.

Am Dienstagmittag ist ein 24-Jähriger mit seinem Ford Mondeo in den gläsernen Vorbau eines Bordells im Essener Westviertel gefahren. Wie die Polizei mitteilte, gab es eine Vielzahl von Notrufen. Als die Polizisten beim Bordell in der Stahlstraße ankamen, ließ sich der Unfallfahrer wiederstandslos festnehmen.