Gewalttat in Essen : Nach brutaler Schulhofschlägerei ein Haupttäter abgeschoben

Gewalttat in Essen

Vor knapp zweieinhalb Jahre sorgte eine brutale Schulhofattacke von acht Mitgliedern türkisch-arabischer Großfamilien auf einen jungen Mann in Essen für Empörung. Nun ist einer der Haupttäter in den Libanon abgeschoben worden.

Das Amtsgericht Essen hatte die Männer wegen gefährlicher Körperverletzung zu Jugendhaftstrafen verurteilt. Der Haupttäter, der zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden war, habe sich auch im Gefängnis gewaltbereit gezeigt und im Juli 2021 einen Mithäftling angegriffen, hieß es in dem am Dienstag vorgestellten Lagebild Clan-Kriminalität in Nordrhein-Westfalen.