Grausamer Fund in Essen Mutter soll Tochter (13) und danach sich selbst getötet haben

Am Freitagvormittag (25. August) gegen 11.20 Uhr meldeten Zeugen der Feuerwehr und der Polizei zwei leblose weibliche Personen (44 und 13 Jahre) an einem Parkhaus der Virchowstraße. Die Rettungskräfte brachten die schwer verletzten Personen in das benachbarte Universitätsklinikum, wo sie kurz darauf verstarben.