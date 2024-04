Hilfe bei Versklavung und sexueller Ausbeutung Mutmaßliches IS-Mitglied in Essen festgenommen

Der Syrer schloss sich den Angaben zufolge spätestens 2014 dem IS an und übernahm eine Führungsrolle in der örtlichen Religionspolizei. Dabei soll er eine zentrale Rolle bei der vom IS erzwungenen Inbesitznahme von Privathäusern und der Verwertung geplünderter Wertsachen gespielt haben. Mindestens 15-mal soll er mit einer von ihm angeführten Einheit vor allem Gebäude beschlagnahmt haben, die der IS dann zur Unterbringung von Kämpfern, als Büros oder Lager sowie in zwei Fällen als Gefängnisse für verschleppte Jesidinnen genutzt habe. So habe er dem IS bei der Versklavung und sexuellen Ausbeutung jesidischer Frauen und Mädchen geholfen.