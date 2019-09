Unfall in Essen : Auto gerät in Gegenverkehr - Motorradfahrer kommt ums Leben

Auto gerät in Gegenverkehr - Motorradfahrer kommt ums Leben

Unfall in Essen

Essen Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Essen ums Leben gekommen. Eine Frau war mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.

Ein Motorradfahrer ist in Essen mit einem in den Gegenverkehr geratenen Auto kollidiert und tödlich verletzt worden. Bei dem Unfall am Dienstagmorgen fuhr eine 50 Jahre alte Frau aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei berichtete. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem 58 Jahre alten Motorradfahrer, der sich auf eine Linksabbieger-Spur eingeordnet hatte. Der Mann wurde gegen ein weiteres Auto geschleudert, das hinter ihm fuhr.