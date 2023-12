Extrem teure Fahrzeuge dabei Getunte Autos stehen im Mittelpunkt – Essen Motor Show hat begonnen

Teure Sportwagen, Oldtimer zum Träumen und liebevoll bis zur letzten Schraube umgebaute „Tuning-Cars“ - in Essen hat am Freitag die Tuning- und Klassikermesse „Essen Motor Show“ begonnen. Angemeldet seien rund 500 Aussteller mit weit mehr als 1000 teils extrem teueren und seltenen Fahrzeugen sowie Zubehör, sagte ein Messesprecher. Eines der teuersten Einzelfahrzeuge ist ein Aston Martin-Sportwagen für rund fünf Millionen Euro. Die Messe hat nach dem „Preview day“ am Freitag vom 2. bis zum 12. Dezember geöffnet.