Nach Angriff in Straßenbahn : Mordkommission in Essen ermittelt gegen zwei Unbekannte

Essen Gegen zwei Tatverdächtige ermittelt Mordkommission in Essen. Sie sollen einen dritten in einer Straßenbahn angegriffen haben.

Nach einem Angriff auf einen Mann in einer Straßenbahn in Essen ermittelt eine Mordkommission gegen zwei unbekannte Tatverdächtige. Sie sollen nach derzeitigen Erkenntnissen mit dem 35-Jährigen zunächst in Streit geraten sein und ihn daraufhin geschlagen sowie auf ihn eingetreten haben - auch als dieser bereits am Boden lag, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die mutmaßlichen Täter seien nach dem Angriff am Samstagabend an einer Haltestelle ausgestiegen und geflohen. Der 35-Jährige kam ins Krankenhaus. Gegen die beiden Männer werde nun wegen versuchten Totschlags ermittelt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.