Prozess in Essen : Mord nach 52 Ehejahren - „Ich habe mir das einfacher vorgestellt“

Essen Ein Rentner taucht blutverschmiert bei der Polizei auf und sagt: „Ich habe gerade meine Frau umgebracht.“ Jetzt steht er vor Gericht – und schweigt. Die Anklage gegen den 73-Jährigen lautet auf Mord.

In der Anklage ist von einer Weinflasche die Rede, mit der der 73-Jährige zugeschlagen hat. Erst auf den Kopf, dann auf den Körper. Die Frau muss verzweifelt gekämpft haben. Ihr Mann hatte nach der Tat tiefe Kratzwunden an den Händen und am Hals. „Ich habe mir das einfacher vorgestellt“, hatte der 73-jährige später zu Protokoll gegeben. Dann habe er seine Frau gewürgt. Er sei wie in einem Rausch gewesen. Am Ende sei er in die Küche gegangen und habe ein Messer geholt. „Um das Ganze abzuschließen“, so der Vernehmungsbeamte vor Gericht.