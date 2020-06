Weitergabe von Dienstgeheimnissen : Mitarbeiter des Ordnungsamtes Mülheim soll Clans gewarnt haben

Essen Gegen einen 49-jährigen Mitarbeiter des Mülheimer Ordnungsamtes wird wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen und Bestechlichkeit ermittelt. Er soll unter anderem eine Shisha-Bar vor der Kontrolle gewarnt haben.

Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Mülheim soll Dienstgeheimnisse verraten haben. Wie die Staatsanwaltschaft Duisburg am Mittwoch mitteilt, wird gegen den 49-Jährigen nun ermittelt. Er soll unter anderem einer Shisha-Bar in Mülheim Details über Kontrollmaßnahmen der BAO (Besondere Aufbauorganisation) „Aktionsplan Clan“ verraten und dafür möglicherweise Gegenleistungen erhalten haben.