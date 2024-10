1500 Neuheiten auf Spielemesse Messe Spiel 2024 in Essen ist eröffnet und erwartet Besucherrekord

Ganz neu ist, dass nun auch Musiker als Spieleautoren fungieren. So hat der Schlagzeuger der Metalband Blind Guardian, Frederik Ehmke, zusammen mit einem weiteren Spiele-Autor ein eigenes Spiel entworfen. „From the other side“ heißt es und es ist ein kooperatives Spiel, das in einer Fantasy-Welt stattfindet. Noch einen Schritt weiter ist die Mittelalter-Rock-Band Saltatio Mortis gegangen. Deren Frontmann Jörg Roth, alias „Alea der Bescheidene“ stellte das Projekt „Finsterwacht“ jetzt vor. Bei diesem Paket gibt es neben dem Spiel auch einen passenden Roman und eine CD nebst Playlist der Band dazu. Eine Kombination, die in der Spielewelt bisher einzigartig ist.