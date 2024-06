Geforderte Erklärung nicht eingegangen Messe Essen kündigt Mietvertrag für AfD-Parteitag in Grugahalle

Essen · Ende Juni will die AfD sich zu einem Bundesparteitag in Essen treffen. Die Stadt Essen und die Messegesellschaft haben seit Monaten nach Möglichkeiten gesucht, den Mietvertrag zu kündigen. Am Donnerstag ist das geschehen. Die AfD will klagen.

06.06.2024 , 18:40 Uhr

Im Konflikt um den Mietvertrag für den AfD-Bundesparteitag in der Grugahalle in Essen hat die Stadt die Kündigung am Donnerstag ausgesprochen. (Archivbild) Foto: dpa/Helge Toben

(dw/AFP/dpa)