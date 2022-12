Streuwagen umgekippt Glatteis auf den Straßen in NRW – mehrere Unfälle

Glatteis und Unwetter haben in der Nacht auf den Straßen von Nordrhein-Westfalen zu mehreren Unfällen geführt. In Meinerzhagen (Märkischer Kreis) wurde der Fahrer eines Streuwagens leicht verletzt, als dieser umkippte, wie die Polizei mitteilte. In Kierspe, ebenfalls im Märkischen Kreis, rutschte ein Autofahrer beim Aussteigen aus, nachdem er mit seinem Wagen gegen eine Mülltonne geprallt war. Insgesamt zählte die Polizei in dem Kreis in der Nacht zu Montag etwa 20 Unfälle wegen Glätte.