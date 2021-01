Vorfall in Essen : Maskenverweigerer bedroht Zugbegleiter mit dem Tod

Ein polizeibekannter Mann hat in der S-Bahn der Linie 9 Richtung Essen einen Zugbegleiter mit dem Tod bedroht, nachdem dieser ihn auf seine fehlende Maske aufmerksam gemacht hatte.

Schon beim Einstieg am Sonntagabend habe ein Bahnmitarbeiter den 41-jährigen Mann auf die Maskenpflicht hingewiesen - vergeblich. Als der Zugbegleiter in der Bahn dann sagte, er werde notfalls die Ordnungskräfte hinzuzurufen, soll der Mann ihn mit dem Tode bedroht haben, so die Bundespolizei am Montag.