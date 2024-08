Hubschrauber, Boote, Drohnen im Einsatz Mann wird in Ruhr bei Essen vermisst – Suche eingestellt

In der Ruhr bei Essen haben Polizei und Feuerwehr mit großem Aufwand nach einem vermissten 42-Jährigen gesucht - bisher ohne Erfolg. Der Mann sei am Montag (5. August 2024) vermutlich zum Schwimmen oder zur Abkühlung auf Höhe eines Freibads in Essen-Steele ins Wasser gegangen, sagte ein Polizeisprecher.