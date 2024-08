Hubschrauber, Boote, Drohnen im Einsatz Mann wird in Ruhr bei Essen vermisst – Suche bislang erfolglos

Essen · Nach einem 42-Jährigen wird in der Ruhr in Essen-Steele gesucht – auch mit Drohen und einem Hubschrauber. Er könnte zum Schwimmen in den Fluss gegangen sein.

06.08.2024 , 07:51 Uhr

Bei der Suche nach dem 42-jährigen Mann war auch ein Hubschrauber im Einsatz.(Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

In der Ruhr bei Essen suchen Polizei und Feuerwehr mit großem Aufwand nach einem vermissten 42-Jährigen. Der Mann sei am Montag vermutlich zum Schwimmen oder zur Abkühlung auf Höhe eines Freibads in Essen-Steele ins Wasser gegangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Suche nach ihm in den Abendstunden mit einem Hubschrauber, Booten und Drohnen sei erfolglos geblieben und solle am Morgen fortgesetzt werden. Es sei nach erster Einschätzung von einem Unglücksfall auszugehen. Zuvor hatte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung" über die großangelegte Suchaktion berichtet.

(dw/dpa)