Hauptbahnhof in Essen Mann wird bewusstlos geschlagen – und droht ins Gleisbett zu fallen

Wenig später trafen die Beamten den 43-Jährigen erneut am Bahnsteig an. Dabei verhielt er sich abermals sehr aggressiv gegenüber den Einsatzkräften und beleidigte diese. Plötzlich schwankte die Stimmung des Mannes und er wirkte zunehmend verängstigt auf die Polizisten. Als eine S-Bahn am Bahnsteig einfuhr, schrie er lautstark und drohte ins Gleisbett zu stürzen.