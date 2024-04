Vorfall in Essen Mann von Polizei angeschossen

Ein Mann ist in Essen von der Polizei angeschossen worden. Bei einem Einsatz der Beamten sei es am Montagabend zum polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen, teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit. Der Mann sei am Gesäß und am Bein getroffen worden und ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht.