Auch Sanitäter attackiert : 28-Jähriger in Essen verletzt Ehefrau und droht Polizisten

In Essen wurde ein 29-Jähriger festgenommen, nachdem er auf der Straße und in seiner Wohnung randaliert und seine Frau verletzt hatte (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Essen Im Essener Stadtteil Dellwig haben in der Nacht zum Sonntag mehrere Personen die Polizei gerufen - alle wegen des selben Mannes. Der 29-Jährige randalierte auf der Straße und drohte den Beamten.

Mehrere Personen benachrichtigten in der Nacht zum Sonntag in Essen-Dellwig die Polizei wegen eines randalierenden und schreienden Mannes auf der Straße. Als die Beamten eintrafen, war dieser bereits in ein Mehrfamilienhaus geflüchtet. Da Anwohner berichtet hatten, dass aus dem Haus Hilfeschreie einer Frau zu hören seien, klingelten die Polizisten an der betreffenden Wohnung.