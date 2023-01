Polizeieinsatz in Essen Mann tötet Frau auf offener Straße mit Messerstichen

Ein Mann hat am Mittwochmorgen in Essen eine Frau auf offener Straße mit Messerstichen schwer verletzt. Die Frau sei kurze Zeit später gestorben, teilte die Polizei mit. Mehrere Anrufer hätten gegen 9.20 Uhr per Notruf mitgeteilt, dass der Mann auf die Frau einstach. Der Angreifer wurde festgenommen. Informationen zu den Hintergründen gab es zunächst nicht. Die Polizei habe mit Ermittlungen begonnen, sagte ein Sprecher.