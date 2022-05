Urteil gesprochen : Mann sticht vor Augen seiner Kinder auf Ehefrau ein

Essen Ein dreifacher Vater begeht zuhause eine Bluttat. Nun ist er vom Essener Landgericht zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Allerdings nicht wegen Mordes.

Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke vor den Augen seiner drei kleinen Kinder ist ein Mann am Dienstag in Essen zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hatte am 12. Oktober 2021 zwölf Mal mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen. Hintergrund der Bluttat war ein Trennungsstreit.