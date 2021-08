Polizei nimmt Tatverdächtigen fest : Mann sticht Frau auf offener Straße in Essen nieder

Essen In Essen ist eine Frau auf offener Straße niedergestochen und dabei verletzt worden. Ein Tatverdächtiger wurde nach der Tat am Montagabend festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Am Montag ist es in NRW zu einer weiteren Gewaltat gekommen: Mutmaßlich durch eine Attacke ihres getrennt lebenden Ehemannes ist eine 46-jährige Frau in Senden bei Münster ums Leben gekommen. Der dringend tatverdächtige 51 Jahre alte Mann habe sich am Montagnachmittag telefonisch bei der Polizei gemeldet und sei widerstandslos in Lüdinghausen festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. „Warum der Mann sein Opfer attackiert hat, ist noch unklar, die Ermittlungen stehen ganz am Anfang“, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.