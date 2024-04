Flüssigkeit wird untersucht Mann soll in Essen randaliert haben – Festnahme durch Spezialkräfte

Essen · Spezialkräfte der Polizei haben am Mittwoch in Essen einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der in einem Hausflur randaliert haben soll.

Er soll auch im Besitz gefährlicher Gegenstände gewesen sein. In dem Fall war zunächst ein Streifenwagen zum Einsatzort gefahren. Als die Beamten im Hausflur eine verdächtige Flüssigkeit entdeckten, wurde die Feuerwehr alarmiert. Später stellte sich heraus, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestand. „Eine abschließende Bewertung der verdächtigen Flüssigkeit steht noch aus“, berichtete die Polizei. Die Spezialkräfte konnten den Mann schließlich unverletzt in seiner Wohnung festnehmen. Er wurde in Gewahrsam genommen.

