Essen: Mann soll Jugendliche in Wald vergewaltigt haben

Essen Die Tat soll in einem Wald im Essener Norden geschehen sein: Ein 23-Jähriger soll eine Jugendliche sexuell missbraucht und dabei lebensgefährlich verletzt haben. Der mutmaßliche Täter ist bereits gefasst.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Essen am Donnerstag mit. Das Mädchen war am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht worden, die Mitarbeiter informierten die Polizei noch am Abend über die lebensgefährlichen Verletzungen.