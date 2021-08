Mordkommission in Essen : Mann soll auf Mutter seiner Ex-Freundin eingestochen haben

Essen Nachdem eine 50-Jährige in Essen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt wurde, ermittelt die Mordkommission wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Ein 23-jähriger Mann soll auf die Frau, bei der es sich um die Mutter seiner Ex-Freundin handle, eingestochen haben, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe keine akute Lebensgefahr mehr, sagte der Sprecher. Der 23-Jährige wurde nach der Tat am Montagabend in Düsseldorf festgenommen.