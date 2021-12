Überfall in Essen : Mann raubt Taxifahrer aus und fährt mit Taxi davon - gefasst

Überfall in Essen

Essen Ein Mann hat in Essen einen Taxifahrer bei einem Überfall ausgeraubt und ist danach mit dem Taxi geflohen. Er wurde aber kurz darauf von der Polizei gefasst.

Dabei erbeutete er eine geringe Menge Bargeld sowie ein älteres Smartphone und verschwand. Der Taxifahrer alarmierte mit Hilfe eines Passanten die Polizei. In der Nacht zu Samstag fuhr der Flüchtende mit dem Taxi in eine an einer Autobahnabfahrt eingerichtete Kontrollstelle.