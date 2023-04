Flucht mit Folgen Essener flüchtet vor der Polizei und rammt sechs Fahrzeuge

Am Dienstagmittag beabsichtigten Polizisten einen polizeibekannten 43-Jährigen zu kontrollieren. Beim Erblicken der Beamten sprang der Mann in sein Fahrzeug und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Nach wenigen hundert Metern verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in insgesamt sechs geparkte Fahrzeuge. Er wurde durch einen Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.