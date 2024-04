Tat in Essen Mann mit Messer lebensgefährlich verletzt

Ein 20-jähriger Messerstecher hat in Essen einem Mann lebensgefährliche Verletzungen an Kopf und Hals zugefügt. Der 63-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Täter sei festgenommen worden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung in einer Wohnung im Stadtteil Kray am späten Montagabend waren zunächst unklar.