Hauptbahnhof in Essen : Mann im Squid-Game-Kostüm erschreckt Passanten mit Sturmgewehr

Essen Der große Hype um die Netflix-Serie „Squid Game“ schien eigentlich vorbei zu sein. Doch nun nahm ein 21-Jähriger die Halloween-Nacht zum Anlass, Passanten am Essener Hauptbahnhof einen gehörigen Schrecken einzujagen.

Bei der nicht unumstrittenen südkoreanischen Serie wird in neun Folgen die Geschichte von knapp 500 Menschen erzählt, die sich alle hoch verschuldet haben. Sie treten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Doch der makabre Wettbewerb lässt keine zweite Chance zu: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird umgehend getötet. Die Serie ist weltweit die erfolgreichste Netflix-Produktion.