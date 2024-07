Todesursache unklar Männliche Leiche in Essener Park im Gebüsch entdeckt

Essen · In einem Essener Park wurde am Montagnachmittag eine Leiche entdeckt. Passanten fanden den leblosen Körper in einem Gebüsch.

22.07.2024 , 16:50 Uhr

In einem Park in Essen ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Vermutlich waren es Passanten, die den leblosen Körper in einem Gebüsch fanden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Notarzt habe den Tod festgestellt. Wenige Stunden nach dem Fund der Leiche am späteren Montagmittag war zunächst noch unklar, um wen es sich handelte. Auch die Todesursache sei völlig offen. Ob es Spuren von Gewalteinwirkung gab, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Denkbar sei auch ein Unglück, ein medizinischer Notfall, es komme auch immer mal wieder zu Vermisstenfällen. Wie lange der Leichnam dort lag, sei ebenfalls noch zu ermitteln. Eine Obduktion sollte durchgeführt werden. Zuvor hatte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ berichtet. Hier geht es zur Infostrecke: Kriminalität in NRW — mehr Morde und Gewalttaten

(albu/dpa)