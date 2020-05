Großeinsatz in Essen : Dutzende Männer mit Dachlatten attackieren türkisches Café

Großeinsatz in Essen

Blaulichteinsatz in Essen am Freitagabend.

Essen Großeinsatz in Essen: Mit Hubschraubern und Diensthunden haben Polizisten am Freitagabend Angreifer eines türkischen Cafés verfolgt. 70 Tatverdächtige wurden registriert. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Ein Angriff mit mehreren Dutzend Tätern auf ein türkisches Cafe in der Mülheimer Straße in Essen hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Beamten nahmen am Freitagabend die Personalien von 70 Tatverdächtigen auf, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte waren unter anderem mit Diensthunden und einem Hubschrauber vor Ort. Es gab keine Verletzten.