Unglück in Essen: Leine in Fahrstuhltür eingeklemmt - Hund stirbt

Essen Vor den Augen seiner Besitzer ist ein kleiner Hund in Essen bei einem Fahrstuhlunfall tödlich verunglückt. Seine Leine war in der geschlossenen Tür eingeklemmt.

Nach Angaben der Feuerwehr hatten eine Mutter und ihre Tochter den Aufzug in einem Mehrfamilienhaus am Montag gerade betreten. Hinter ihnen her trottete ihr kleiner Mischlingshund. Dabei schleifte die Leine über den Boden und verfing sich in der sich schließenden Tür.