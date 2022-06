Hintergründe weiter unklar : Zwei Leichen in Essen an der Ruhr gefunden – keine Hinweise auf Zusammenhang

Zwei Leichen in Essen an der Ruhr gefunden – keine Hinweise auf Zusammenhang

Update Essen An der Ruhr im Süden Essens sind am Morgen zwei Leichen gefunden worden. Auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Funden gebe es laut Polizei keine Hinweise.

Polizei und Feuerwehr hatten am Morgen eine Suchaktion mit Hubschrauber gestartet, weil im Essener Süden eine Seniorin vermisst wurde. Dabei sei in der Nähe eines Ausflugslokals am Ruhrufer eine Leiche im Wasser entdeckt worden. Diese Leiche sei inzwischen geborgen worden. Es handele sich um eine Frau, die noch nicht allzu lange im Wasser gelegen habe. Ob es sich um die Vermisste handele, müsse noch geprüft werden.