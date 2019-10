Mann und Frau gestorben : Leichen nach Explosion in Essen sollen obduziert werden

Essen In der Nähe des Essener Hauptbahnhofs wurden zwei Menschen nach einer mutmaßlichen Explosiontot aus einer Wohnung geborgen. Die Staatsanwaltschaft will, dass die Leichen obduziert werden.

Einsatzkräfte haben am Freitag nach einer mutmaßlichen Explosion zwei Tote in einer Essener Wohnung entdeckt. Drei weitere Menschen seien am frühen Freitagabend unverletzt aus dem Gebäude geholt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Am Samstag teilten Polizei uns Staatsanwaltschaft mit, dass es sich bei den verstorbenen Personen um eine Frau und einen Mann handelt. Beide Personen waren vermutlich Mieter des Hauses.