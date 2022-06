Hintergründe unklar : Zwei Leichen am Baldeneysee in Essen gefunden

Essen Am Ufer des beliebten Baldeneysees in Essen-Werden sind am Morgen zwei Leichen gefunden worden. Es könnte sich um eine vermisste Seniorin handeln, die genauen Hintergründe und Identitäten sind allerdings noch unklar.

Am Ufer des Baldeneysees in Essen sind am Dienstagmorgen zwei Leichen gefunden worden. Das bestätigte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Näheres zur Identität, zum Geschlecht oder zu den Hintergründen sei bisher unbekannt. Polizei und Feuerwehr hatten am Morgen eine Suchaktion mit Hubschrauber gestartet, weil im Essener Süden eine Seniorin vermisst wurde. Es sei aber noch unklar, ob es sich bei einer der Leichen um die Vermisste handele. Zuvor hatte die „WAZ“ von der Suchaktion berichtet.

(boot/dpa)