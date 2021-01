Prozess in Essen : Lebenslange Haft für tödliche Schüsse auf SEK-Beamten

Essen Ein Drogendealer ist vor dem Landgericht Essen zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er einen 28 Jahre alten Polizisten erschossen hat. Der Beamte war Mitglied einer Spezialeinheit.

Der Angeklagte hatte von Panik gesprochen und von seiner Angst, eine Bande Rocker würde bei ihm einbrechen. Doch am Ende glaubte die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Essen Thomas K. die Notwehr-Geschichte nicht. Sie verurteilte den 30-Jährigen wegen Mordes in Tateinheit mit bewaffnetem unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Das Urteil im Prozess um einen getöteten SEK-Beamten fiel bereits am 22. Dezember und damit früher als ursprünglich geplant. Wegen des Lockdowns hatte die Kammer nach Angaben eines Gerichtssprechers alles unternommen, um noch vor Weihnachten zu einem Abschluss zu kommen.

Kostenpflichtiger Inhalt Eine Notwehrsituation, wie die Verteidigung des Angeklagten angenommen hatte, konnte die Kammer nicht feststellen.Kostenpflichtiger Inhalt „Es gab aus Sicht der Kammer keine Rockergruppe, die den Angeklagten bedroht hat“, sagte der Sprecher. Auch die Freundin des Angeklagten hatte noch nie etwas von dieser Rocker-Gang gehört, wie sie im Prozess sagte. Thomas K. hatte ausgesagt, vor der Tat von Rockern bedroht worden zu sein. Sie hätten ihm ein Messer an den Hals gehalten und ihn zwingen wollen, nur noch bei ihnen Drogen zu kaufen. Als dann am frühen Morgen des 29. April die Tür zu seiner Wohnung in Gelsenkirchen aufflog, habe er geschossen – eine Kugel traf den SEK-Beamten in den linken Oberarm und drang in seinen Brustkorb ein. Er starb keine Stunde später im Krankenhaus.