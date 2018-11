Prozess in Essen: Siebeneinhalb Jahre Haft nach Messerangriff im Jobcenter

Essen Ein psychisch kranker Mann geht mit einem Messer ins Jobcenter und sticht auf einen Mitarbeiter ein. Jetzt wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt. Ins Gefängnis muss er aber nicht.

Nach einem Messerangriff im Jobcenter Hattingen ist ein psychisch kranker Mann zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Ins Gefängnis muss der 38-Jährige aber nicht. Die Richter am Essener Landgericht haben am Freitag die sofortige Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie angeordnet. Der Angeklagte hatte am 4. Dezember 2017 einen Sachbearbeiter aufgesucht und sofort mit einem Küchenmesser zugestochen. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen im Bauchbereich. Das Leben des 59-jährigen Mannes konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. „Er hat um sein Leben gekämpft“, sagte Richter Jörg Schmitt.