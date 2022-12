Beamte klagen über gesundheitliche Probleme Ladendieb aus Essen wirft Polizisten Heroin ins Gesicht

Am Samstagabend, 3. Dezember, stahl ein 48-jähriger Mann in einem Baumarkt an der Econova-Allee unter anderem einen Akkuschrauber. Als die Beamten ihn zur Wache mitnahmen, leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und warf mehreren Beamten Heroin ins Gesicht.