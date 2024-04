Polizei ehrt Helden des Alltags Krebspatient zeigt Zivilcourage und stoppt Räuber in Essen

Als die Polizei kurz darauf eintraf, wurde die Geldbörse der 84-Jährigen sichergestellt. „Das war gut, denn die Dame wollte am nächsten Tag in den Urlaub fahren und brauchte dafür ihren Personalausweis.“ Auf die Frage, ob er noch Kontakt zu der Seniorin habe, antwortet der junge Mann: „Ich sehe sie ab und zu in der Nachbarschaft. Ich freue mich, dass ihr nichts Schlimmeres passiert ist und ich ihr helfen konnte.“