Einsatz in Essen : Großbrand in Lagerhalle von Möbelhaus - Warnung an Anwohner

Die Feuerwehr Essen löscht einen Brand in der Lagerhalle eines Möbelhauses. Foto: dpa/Markus Gayk

Essen In der Lagerhalle eines Möbelhauses ist am Dienstag in Essen ein großes Feuer ausgebrochen. Anwohner im Ortsteil sollen Fenster und Türen schließen.

Eine etwa 30 mal 80 Meter große Halle stehe komplett in Flammen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es gebe keine Verletzten. Rund 100 Feuerwehrleute seien seit dem frühen Abend im Einsatz.

Sie versuchten zunächst, das Übergreifen des Brandes auf eine angrenzende noch größere Halle zu verhindern, so der Sprecher weiter. Die Rauchwolke über dem Feuer im Stadtteil Frillendorf, war kilometerweit zu sehen.